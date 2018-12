Mode von Reserved wird europaweit von Zumtobel beleuchtet

20.12.2018

LPP ist einer der führenden polnischen Mode-Einzelhändler, der fünf Modemarkten unterhält, darunter die Vorzeige-Marke "Reserved", die in über 450 Filialen vertrieben wird. Die Gestaltung der über ganz Europa verteilten Standorte folgt dabei einem durchgängigen Designkonzept, bei dem die Lichtgestaltung eine tragende Rolle spielt. Seit 2017 hat LPP Zumtolbel als Partner für Lichtdesign und Lichttechnik an Bord. Zuletzt wurde eine Niederlassung in Frankfurt am Main in Betrieb genommen und Ende September eröffnet.

Aktive Lichtgestaltung mit dynamischen, im Tagesverlauf wechselnden Lichtstimmungen, holt die Kunden am Schaufenster und im Eingangsbereich ab und geleitet sie ins Innere der Geschäfte. Dort werden Sie mit einem modernen Ambiente in einer kunstvoll inszenierten Lichtwelt begrüßt. Die Beleuchtung und markentypische Deckenkonstruktion lenken dabei nicht von den Hauptdarstellern ab: der Kleidung, den Kollektionen und Stilen. Die Decken der Modegeschäfte bestehen aus einer rauhen, schwarz gestrichenen Oberfläche. Von diesen sind weiße Deckenpaneele abgehängt, deren Reflexionsfläche ein angenehmes Licht erzeugt. In dem von LPP entwickelten Konzept verlaufen zudem diagonale, dunkle Lichtkanäle, die die Paneele geschickt durchbrechen und jeder Filiale ihr markentypisches Aussehen verleiht. Passend dazu entwickelte und integrierte Zumtobel in enger Abstimmung mit LPP die Lichtlösungen. Dazu gehören z. B. schwarze Strahler, die an den dunklen Teilen der Decke angebracht sind. Weiße Elemente schmücken sich mit ebenso weißen Einbauspots und Stromschienenstrahlern. So passen sich die Leuchten exakt dem Designkonzept an und unterstreichen dieses durch geschickte Lichtakzente. Farben werden mit speziell ausgewählten LEDs zum Leben erweckt. Sie betonen die Natürlichkeit der Farbtöne und unterstreichen jede Nuance und Finesse. Die durchdachte "True-Gamut-Rendering-Technologie" von Zumtobel haucht den Kleidungsstücken zusätzlich Leben ein. Sie sorgt für eine qualitativ hochwertige Farbwiedergabe und hebt unterschiedliche Materialeigenschaften hervor. Zumtobel rückt die natürliche Wirkung der Kleidungsstücke in ihrer Gänze in den Vordergrund – und in das Blickfeld der Kunden.