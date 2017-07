Lichtbandlösung für hohe visuelle Ansprüchen von Siteco

10.07.2017

Die LED-Lichtbandleuchte Modario PM (Performance) der Osram-Tochter Siteco sorgt in anspruchsvoller Industrieumgebung für eine angenehme, blendfreie und dennoch sehr helle Ausleuchtung.

Der direkte Blick in die Leuchte ist möglich, die Wahrnehmung angenehm. Zur Verfügung stehen zwei verschiedene Lumenpakete (~6.500lm und ~10.000lm), optional mit Dali oder Multilumen-Funktionalität (zehn Lumenpakete in einer Leuchte, einstellbar in 500lm-Schritten via DIP-Switch).

Die Montage ist besonders einfach und schnell auszuführen. Der Lichteinsatz wird mittels Drehriegelverschluss an der Tragschiene montiert, der außen liegende Stecker ermöglicht einen unkomplizierten elektrischen Anschluss an die Tragschiene.