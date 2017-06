MKS Instruments stärkt die Marke Ophir

MKS Instruments Inc. beabsichtigt, die industrielle Ausrichtung seiner Marke Ophir zu stärken und hat dazu eine neue Position eingerichtet, den 'Director Global Business Development'. Christian Dini, bisheriger Geschäftsführer der Ophir Spiricon Europe GmbH, wurde diese interantionale Managementfunktion mit sofortiger Wirkung übertragen. In seiner neuen Rolle leitet der erfahrene Laserexperte ein internationales Team im Bereich Geschäftsentwicklung und PR.

Christian Dini verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Laserindustrie, darunter im Bereich Forschung und Entwicklung, Vertrieb und im Management.

"Ophir steht für innovative Technologien zur Lasermessung. Gerade Unternehmen in der Automobilindustrie und im Bereich der additiven Fertigung profitieren von deutlichen Qualitäts- und Effizienzsteigerungen", so Christian Dini und ergänzt: "Im vergangenen Jahr haben wir darüber hinaus einen Durchbruch in der Messung von LED-Leuchten erzielt. Gemeinsam mit meinem internationalen Team möchte ich diese Innovationen weiterentwickeln und im Markt sichtbar machen."