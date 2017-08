Mito von Occhio: Sinnliche Designleuchte mit raffinierter Lichttechnik

11.08.2017

Occhio hat die neue Leuchtenserie 'Mito' vorgestellt. Sie ist eine gelungene Symbiose aus hochwertigem Design, rafinierter Lichttechnik und Gestensteuerung für Farbtemperatur und Lichtstärke. Damit wird die Leuchte Schmuckstück und innovatives Leuchtensystem zugleich.

Wie ein Schmuckstück kunstvoll gearbeitet, überzeugt Mito durch Eleganz und Leichtigkeit. Dabei ist es gerade die Liebe zum Detail, die die Silhouette der Leuchte prägt. Der fein definierte "cut" ist das charakteristische Merkmal der Leuchte, die hochwertige Verarbeitung kommt hier besonders gut zur Geltung. Mito ist in sechs verschiedenen Oberflächen erhältlich, von Bronze bis Rose-Gold.

Die Steuerung der Pendelleuchte 'Mito sospeso' erfolgt berührungslos und direkt dort, wo das Licht entsteht – am Leuchtenkopf. Dank innovativer Sensorik wird das Licht per Geste geschaltet, gedimmt oder stufenlos zwischen Up- und Downlight verteilt. Alternativ kann Mito per Bluetooth über eine Smarphone-App oder einen Funkschalter reguliert werden.

Mit einer neuen Funktion kann das Licht vielfältigen Stimmungen angepasst werden, von warmer Lichtatmosphäre für entspannte Abendstunden bis hin zu anregendem kühlen Arbeitslicht. Die Lichtfarbe ist dabei stufenlos zwischen 2.700 und 4.000K wählbar.