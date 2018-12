Mit HCL-Beleuchtung von Osram durch den Winter

13.12.2018

Gerade in der dunklen Jahreszeit, in der wir das Haus morgens bei Dunkelheit verlassen und abends auch erst bei Dunkelheit wieder betreten, gewinnt das Thema Lichtmangel stark an Bedeutung. Geeignetes Licht als Faktor für Wohlbefinden und Produktivität ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Beim sogenannten Human Centric Lighting (kurz HCL) steht – wie der Name schon sagt – der Mensch im Fokus. Mit Hilfe spezieller LEDs und der dazugehörigen Steuerungstechnologie kann die Beleuchtung auf den Lichtbedarf des menschlichen Biorhythmus abgestimmt werden.

00 Mit HCL-Beleuchtung von Osram durch den Winter. Foto: Osram Mit HCL-Beleuchtung von Osram durch den Winter. Foto: Osram Mit HCL-Beleuchtung von Osram durch den Winter. Foto: Osram

Dabei macht sich die Beleuchtungslösung Steuerungsphänomene zunutze, die Licht auf die menschlichen Körperfunktionen ausübt. Dazu gehören beispielsweise die Tag-Nacht-Steuerung oder aktivierende Effekte auf das zentrale Nervensystem. Unsere biologischen Funktionen sind von einem Rhythmus mit 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht geprägt. Der menschliche Körper ist dementsprechend darauf ausgelegt, tagsüber aktiv zu sein und sich nachts zu regenerieren. Für das ganzheitliche Wohlbefinden sind beide Phasen wichtig. Warmes Licht mit höherem Rotanteil (vor allem früh morgens und abends) wirkt entspannend, während Licht mit höheren Blauanteilen (am Tag) aktivierend wirkt. Der Blauanteil im Spektrum des sichtbaren Lichts spricht dabei spezielle Zellen in der Netzhaut des Auges an, die wiederum aktivierende Zentren im Gehirn und die Ausschüttung der Hormone Cortisol und Melatonin regulieren. Die Konzentration dieser Hormone im Blut ist schließlich das Signalsystem der menschlichen inneren Uhr.