Mit einer starken Marke Glamox in die Zukunft

7.09.2017

Um die globale Position als Anbieter professioneller Lichtlösungen weiter zu stärken, wird die Glamox-Gruppe einen wichtigen strategischen Schritt umsetzen: Seit dem 31. Juli 2017 wird der Markenname 'Glamox' und das dazugehörige Logo von allen Tochtergesellschaften und Geschäftseinheiten weltweit mit nur wenigen Ausnahmen genutzt.

Für die Vertriebsgesellschaft in Deutschland bedeutet dies, dass der Firmennamen ab sofort 'Glamox GmbH' lautet, statt der bisherigen Firmierung 'Glamox Luxo Lighting GmbH'. In einer wettbewerbsorientierten Branche will Glamox zukünftig noch klarer kommunizieren, wer der skandinavische Leuchtenhersteller ist und welche Produktlösungen, Konzepte und Dienstleistungen den Kunden und Partnern angeboten wird.