Mit Britta Schwartz beginnt die dritte Generation im Familienunternehmen Peters

5.04.2017

Seit Anfang des Jahres verstärkt Britta Schwartz, Enkelin des Firmengründers Werner Peters, als Assistentin der Geschäftsleitung das Familienunternehmen in Kempen.

Dieses ist mit Brigitte Schwartz, geb. Peters, und Ralf Schwartz an der Spitze sowie Rüdiger Dietrich, Michael Müller, Benjamin Alfes und Britta Schwartz solide aufgestellt, um umfassende zukunftsweisende Entwicklungen in den verschiedensten Unternehmensbereichen voranzubringen.

Sie hat an der Maastricht University - School of Business and Economics M.Sc. "International Business - Entrepreneurship and SME Management" studiert. Das Auslandssemester an der Copenhagen Business School in Dänemark gehörte ebenso zum Programm wie intensive Praktika bei Henkel, Lackwerke Peters Rep.-Office Shanghai, Lindt & Sprüngli, Treuhandpartner und Stünings Medien.

Bereits das Thema ihrer Bachelorarbeit "Learning and Innovation in Supply Chains - How to encounter the Red Queen Effect" wies in Richtung ihres neuen Tätigkeitsschwerpunktes bei Peters. Mit der Masterarbeit "Ambidexterity in Family Businesses - The Influence of Technological Collaboration on Explorative Innovations" waren die Weichen für den Eintritt in das Familienunternehmen noch deutlicher gestellt.

Erste grundlegende Praxiserfahrungen als Unternehmerin erlangte Britta Schwartz als Mitgründerin der Studentenfirma Cellmates in Maastricht, die spezielle antibakterielle Reinigungstücher insbesondere für Smartphones vertrieb. Ihre Berufserfahrung als "Planning Manager Western Europe" bei der Firma Henkel AG & Co. KGaA in Düsseldorf ist Britta Schwartz bei ihren neuen Aufgaben besonders von Nutzen, meisterte sie dort mit Bravour die kontinuierliche Optimierung der Produktionsplanung und Steuerung der Bestände unterschiedlicher Läger im In- und Ausland gemeinsam mit Vertrieb, Lieferanten und Produktionsbetrieben.

Seit vielen Jahren ist sie mit Herrn Benjamin Alfes liiert, der bereits seit dem 1. September 2016 in der Unternehmensgruppe tätig ist. Herr Tim Schwartz, ihr Cousin, trägt mit Sitz in Hongkong für die asiatischen Unternehmen Verantwortung. Die dritte Generation bringt neue Erkenntnisse und Erfahrungen und auch Wertevorstellungen ein, die das Unternehmen bereichern und weiterentwickeln. So wird das Lebenswerk des am 1. Januar 2017 verstorbenen Seniorchefs Werner Peters als innovatives Familienunternehmen weitergeführt.