Mirona-Verwandlungsglas von Schott in der Elbphilharmonie

18.09.2018

Wie eine Welle scheint die geschwungene Glasfassade der Hamburger Elbphilharmonie in 110 Metern Höhe über dem Strom der Elbe zu schweben. Glas, das höchst wandelbare Material, hat jedoch nicht nur die Außenarchitektur dieses faszinierenden Konzerthauses inspiriert. Im Inneren setzen halbtransparente Mirona-Gläser von Schott überraschende Akzente – im ersten Moment als Spiegel, im nächsten als Bildschirm zur Übertragung von Informationen.

Staunen: das drückt wohl am besten aus, was der Betrachter beim Anblick dieser architektonischen Raffinesse der Superlative empfindet. Die Elbphilharmonie nach dem Entwurf der Schweizer Architekten Herzog & de Meuron überwältigt mit einem Feuerwerk der Formensprache. Zu der oft verblüffenden gestalterischen Inszenierung im Gebäudeinneren zählen auch 32 runde TV-Spiegel-Bildschirmen mit 90, 140 oder 169 Zentimetern Durchmesser. Aufgehängt an verschiedenen Wänden im ganzen Haus, neigen sich die bullaugenartigen Objekte den Besuchern entgegen und scheinen mit ihren Spiegelungen den Blick in neue Räume freizumachen.

Ein Spiel mit buchstäblich doppeltem Boden: Grundlage der Konstruktion ist das halbtransparente Verwandlungsglas Mirona von Schott. Auf seiner Rückseite wurde ein Passepartout aufgedruckt, um die Konturen eines dahinter verborgenen TV-Bildschirms zu verbergen. Bleibt der Bildschirm hinter dem Glas ausgeschaltet, wirkt das beidseitig beschichtete Mineralglas wie ein Spiegel. Im eingeschalteten Zustand lassen die Interferenzschichten die Lichtstrahlung der Bilder auf dem Display passieren. Dann wird das Glas plötzlich zum Bildschirm und dient als Oberfläche für die Abbildung von Informationen an Konzertbesucher, etwa zur Wegeführung oder zum Veranstaltungsprogramm.