Mike Bischoff wird neuer Chief Digital Officer bei Signify

22.03.2019

Frischer Wind bei Signify: Zu Beginn des Jahres wurde für den Bereich Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) die Pilotrolle des Chief Digital Officers eingeführt und mit Mike Bischoff besetzt. Der DACH-Bereich ist damit der erste Markt bei Signify, der diese Position einführt, um die digitale Transformation mit noch stärkerem Fokus voranzutreiben.

Als Teil des Management Teams berichtet Mike Bischoff direkt an Signify DACH CEO Karsten Vierke und wird in seiner neuen Funktion die Digitale Transformation im hiesigen Markt vorantreiben. Bischoffs Aufgaben umfassen dabei die Umsetzung von Schlüsselaspekten der digitalen Strategie, das Anpassen bestehender Geschäftsbereiche an die technologischen Neuerungen und die Förderung der digitalen Kultur und Kompetenz für alle Mitarbeiter.

"Ich freue mich, den digitalen Wandel bei Signify in meiner neuen Funktion direkt zu unterstützen", so Bischoff. "Die ganzheitliche Betrachtung der Digitalen Transformation mit den vier Kernbereichen 'Product and Service Transformation', 'Employee Empowerment', 'Customer Engagement' und 'Operations Optimization' hilft uns ein zukunftsfähiges Unternehmen zu bleiben. So können wir unser Wachstum im Bereich des IoT weiter verstärken und bahnbrechende digitale Innovationen wie LiFi und 3D-Druck vorantreiben."