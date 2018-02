Messetrend Light + Building: Human Centric Lighting

Intelligente und vernetzte Lichtlösungen, zukunftsweisende Technologien und aktuelle Designtrends zeigt die Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik Light + Building vom 18. bis 23. März 2018 in Frankfurt am Main. Ein Messetrend und eines der ganz großen Themen in der Beleuchtung ist Human Centric Lighting (HCL): Ein Beleuchtungskonzept, das Wohlbefinden spendet, indem es den Schlaf-Wach-Rhythmus des Menschen stärkt – für erholsamen Schlaf in der Nacht und Vitalität am Tage.

00 Die Sonnenuhr im menschlichen Körper Licht taktet die innere Uhr des Menschen nach dem Wechsel von Tag und Nacht. Foto: licht.de

Gleichzeitig bietet HCL eine hohe Lichtqualität und mehr Komfort. Die Brancheninitiative licht.de informiert, in welchen Anwendungen Human Centric Lighting seine Stärken ausspielt: Die Sonnenuhr im menschlichen Körper Licht taktet die innere Uhr des Menschen nach dem Wechsel von Tag und Nacht: Die Morgensonne mit einem hohen Blauanteil im Licht weckt und aktiviert. Höhere Rotanteile fordern den Körper zum Abend hin zur Ruhe auf. Botenstoffe dieser Vorgänge sind die Hormone. Das Signal, das diese Kette in Gang setzt, ist das Licht. Moderne Lichtkonzepte sprechen diese "Sonnenuhr" im menschlichen Körper gezielt an und arbeiten nach dem Vorbild des natürlichen Tageslichts. Dies gelingt, indem unter anderem im Tagesverlauf Beleuchtungsstärke, Lichtfarbe und Lichtrichtung dynamisch variiert werden. Damit gibt die Beleuchtung dem Menschen, der sich überwiegend in Innenräumen aufhält, wichtige Impulse zurück. Eine biologisch wirksame Beleuchtung ist überall dort besonders effektiv, wo sich Menschen regelmäßig und über einen langen Zeitraum aufhalten. Dies sind vor allem Arbeitsstätten wie z. B. Büros, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und Bildungsstätten. Studien in Großraumbüros belegen, dass eine biologisch wirksame Bürobeleuchtung vor allem in tageslichtärmeren Bereichen dafür sorgt, dass sich Mitarbeiter wacher fühlen und infolgedessen evtl. sogar produktiver arbeiten können.