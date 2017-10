Sven Schirmer wird neuer CFO bei SLV

18.10.2017

Der Leuchtenhersteller SLV hat Sven Schirmer zum neuen Chief Financial Officer (CFO) berufen. Er hat die Stelle am 1. Oktober 2017 angetreten und wird die Bereiche, Controlling, Finanzen und IT verantworten. Herr Schirmer folgt Markus Dreihues, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Nach seinem erfolgreichen Studium als Diplomwirtschaftsingenieur an der Hochschule für Technik und Wirtschaft im sächsischen Mittweida, startete Sven Schirmer 1997 seine berufliche Laufbahn als Leiter Werkscontrolling bei der Zumtobel Group. Dort durchlief er verschiedene Positionen im Bereich Controlling. 2007 wechselte er zur Rodenstock Gruppe nach München, wo er die Position des Leiters Konzerncontrolling / Beteiligungscontrolling bekleidete. Nach 5 Jahren wurde er als CFO in den Vorstand berufen und hatte diese Funktion bis zu seinem Wechsel zu SLV inne.

"Mit Herrn Schirmer gewinnen wir einen international erfahrenen Finanzexperten, der seine Kompetenz und Führungsstärke in unterschiedlichen Aufgaben erfolgreich unter Beweis gestellt hat. Er ist nicht nur ein ausgewiesener Experte im Bereich Controlling und Finanzen, sondern bringt umfangreiche Erfahrungen aus der Lichtbranche aus seiner Zeit bei Zumtobel mit", freut sich Robert Fellner-Feldegg, CEO bei der SLV GmbH.