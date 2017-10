Messe Lighting Technology heute noch in Essen

12.10.2017

Mit einem sehr guten Start beeindruckte die Messe Lighting Technology in Essen am Dienstag und Mittwoch dieser Woche. Heute ist noch bis 16 Uhr Gelegenheit, die neue Messe für Systeme, Komponenten und Bauelemente der Beleuchtungsindustrie im Messegelände in Essen zu sehen.

Eine noch überschaubare, aber thematisch breit angelegte Ausstellerschaft zeigt dort neue Lösungen und bietet neben dem oft geforderten Blick über den Tellerrand auch vieles an Neuheiten. Der Aufbau der Messe mit kleinteiligen Ständen und viel Möglichkeit zur Kommunikation gibt dem Besucher die notwendige Infrastruktur für gute und intensive Gespräche.