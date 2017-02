Megaman zeigt die "Perfect White LED" auf der Euroshop

16.02.2017

Die Handelsmesse Euroshop 2017 ist in sieben Bereiche aufgeteilt. Diese sieben Bereiche bilden die Retail-Trends der Zukunft ab und bieten sieben Wege, um ein optimales Einkaufserlebnis für alle Zielgruppen zu schaffen. Am Hall 8- Stand D26-14 präsentiert Megaman seine "Perfect White LED", ein Leuchtmittel, das für die ganz besondere Ladenbeleuchtung sorgen soll.

Beleuchtung ist ein Schlüsselaspekt im Einzelhandel und besonders in den sieben Dimensionen der Euroshop. Aber nicht jedes Licht taugt dazu. Euroshop setzt auf eine Beleuchtung, die dazu beiträgt, eine besondere Kundenerfahrung zu schaffen, auf eine Beleuchtung, die flexible Gestaltungsmöglichkeiten bietet und vor allem ein nachhaltiges Geschäftsmodell und maximale Energieeffizienz möglich macht: LED.

Von Coco Channel ist folgender Satz überliefert: "Frauen denken an alle Farben, nur nie an die Abwesenheit von Farbe. Ich habe behauptet, daß Schwarz alles hat. Weiß ebenso. In beiden liegt die absolute Schönheit. Die perfekte Harmonie."

"Perfect White LED" von Megaman hebt Waren und Auslagen hervor und bringt weiße Stoffe besonders zur Geltung, während sie gleichzeitig eine ausgezeichnete, energieeffiziente Umgebungsbeleuchtung gewährleistet. Das Leuchtmittel ist für den Einsatz in der Ladenbeleuchtung geeignet, denn es sorgt für qualitativ hochwertiges, lebendiges Licht, das fluoreszierende Weißmacher in weißen Textilien hervorhebt und die Stoffe damit noch weißer und heller aussehen lässt, während die Ladenumgebung in warmes 2.800-K-Weiß getaucht wird.