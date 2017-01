Medwork Medizintechnik setzt auf Lichtlösungen von Waldmann

17.01.2017

Entsprechend der eigenen Unternehmensphilosophie setzte das Medizintechnikunternehmen Medwork aus dem mittelfränkischen Höchstadt bei der Erstellung seines Neubaus auf Nachhaltigkeit und Produkte „Made in Germany“. Sämtliche Beleuchtungslösungen wurden konsequent auf LED umgestellt. Die Wahl fiel sowohl für die Fertigung als auch die Büros auf effiziente Lichtlösungen von Waldmann.

Waldmann erstellte für Medwork eine genaue Analyse der Anforderungen, die unter anderem die Maße der zu beleuchtenden Räume, wie die Höhe, den Tageslichteinfall, die Ausstattung und die dort zu verrichtenden Tätigkeiten berücksichtigt. Daraus wurde das Beleuchtungskonzept entwickelt und die entsprechenden Beleuchtungskomponenten ausgewählt. Das Konzept vereinbart optimale Sehbedingungen und hohe Energieeffizienz.

Je anspruchsvoller die Sehaufgaben sind, desto höher muss die Beleuchtungsstärke sein. Deshalb hat sich eine bedarfsgerechte Kombination aus raum- und arbeitsbezogenen Beleuchtungslösungen bewährt. Die sogenannte Zwei-Komponenten-Beleuchtung kommt auch bei Medwork zum Einsatz, beispielsweise in den Reinräumen.

Die Anforderungen an ein medizinisches Produkt werden immer größer, deshalb werden die Instrumente im Neubau teilweise unter besonderen Reinraumbedingungen angefertigt und verpackt. Die Hygieneanforderungen in diesem Bereich sind sehr hoch. Nach entsprechenden Kriterien wurden auch die Leuchtenkomponenten für diese Arbeitsplätze ausgewählt. Neben Tameto-Systemleuchten kommen auch Taneo-Gestängeleuchten zum Einsatz.

Geschlossene Gehäuse mit flacher Bauweise verhindern das Eindringen von Schmutz und lassen sich leicht reinigen. Während an den Arbeitsplätzen Beleuchtungsstärken von bis zu 1.000 Lux zur Verfügung stehen, wird keine Energie für eine unnötig starke Ausleuchtung des gesamten Bereichs verschwendet. Für die Medwork-Mitarbeiter ist die ergonomische Zwei-Komponenten-Beleuchtung besonders angenehm. Über die Dimm-Funktion lässt sich die Lichtmenge der arbeitsplatzbezogenen Beleuchtung jederzeit an Sehaufgabe und individuelle Bedürfnisse anpassen. Diese Option spielt auch im Hinblick auf die altersgerechte, gesunderhaltende Arbeitsplatzgestaltung eine große Rolle. Denn ältere Mitarbeiter benötigen oft eine höhere Beleuchtungsstärke als jüngere, da sich die Sehfähigkeit mit zunehmendem Alter verschlechtert.

Auch in den Bürobereichen setzt Medwork auf Beleuchtungslösungen von Waldmann. In bestehenden Bereichen und im Neubau kommen Ataro-LED-Steh- und Tischaufbauleuchten zum Einsatz. Sie fügen sich optimal in die modern gestaltete neue Arbeitswelt der Medwork-Mitarbeiter ein, der ein kommunikationsförderndes Konzept zu Grunde liegt.

Bunte Sofas, Sessel und Sitzwürfel bieten in den sogenannten Kommunikationsinseln zwischen den einzelnen Büros Platz zum persönlichen Austausch. Ein Aspekt, der dem Geschäftsführer am Herzen liegt. Anstatt über E-Mail und Telefon zu kommunizieren, wollte er das direkte, informelle Gespräch fördern. Zunächst eine Umstellung für die Mitarbeiter, doch mittlerweile werden die Kommunikationsinseln immer mehr genutzt.

Damit in dieser Zeit die Beleuchtung an den Arbeitsplätzen nicht unnötig an bleibt, sind die Ataro-Leuchten mit Tageslicht- und Präsenzsensorik ausgestattet. Sie sorgen automatisch für die richtige Beleuchtung: nur dann, wenn der Platz tatsächlich belegt ist und angepasst an das einfallende Tageslicht. Für mehr Komfort kann die Beleuchtung bei Bedarf über die leicht erreichbaren Taster auch individuell geschalten und gedimmt werden.