Maßgeschneiderte Pendelleuchten der C80-Familie von Glamox Luxo

16.01.2017

Gleich zwei weitere Varianten als Pendelleuchte bietet Glamox Luxo Lighting ab sofort bei den erfolgreichen LED-Lichtband-Systemen der Glamox C80-Familie an. Die neue Pendelleuchte C80-PR ist für individuelle Wunschgrößen als langes Lichtband geeignet, denn es können beliebige Längen in Schritten von 28 cm ab einer Mindestlänge von 1.128 cm bei System-Montage ausgewählt werden.

Für die Beleuchtung von Korridoren, Großraumbüros oder großen Besprechungsräumen sowie Auditorien sind effiziente und einfach zu installierende Lichtbandlösungen gefragt. Mit der aktuellen Portfolio-Erweiterung bei der Glamox C80-Familie werden zwei Pendelleuchten vorgestellt, die sehr flexibel und in unterschiedlichsten Bereichen als lange und übergangslose LED-Lichtlösungen einsetzbar sind.

Bei den neuen Pendelleuchten C80-PR und C80-P besteht die Wahl zwischen einem niedrigen, mittleren und hohen Lumenpaket, das je nach Raum und gewünschter Lichtintensität Anwendung findet. Die Optik kann ebenfalls den Anforderungen angepasst werden: Die opale Optik ist beispielsweise für soziale Bereiche und Korridore zu empfehlen, während sich die mikroprismatische für Büroarbeitsbereiche eignet, bei der Blendung vermieden werden soll, während eine asymmetrische Optik geeignet ist, um den Kontrast zwischen Wand und Flur zu erhöhen. Optional sind alle Modelle ab einer Länge von 1.400 cm mit integriertem Notlicht sowie Bewegungssensor ausgestattet.

Die C80-Produktfamilie ist ein effizientes und raffiniertes System, das sehr übersichtlich zu konfigurieren und leicht zu montieren ist. Bei Planung und Bestellung der benötigten System-Komponenten hilft ein webbasierter Konfigurator. Per Browser können am Computer oder Tablet-PC alle gewünschten Linear- oder Winkel-Einheiten ausgewählt und exakt gewünschte Längen spezifiziert werden. Nach erfolgter Auswahl wird das Projekt als PDF-Dokument ausgegeben und dient gleichzeitig als Bestellformular. Alle benötigten Produkte sind darin in einer übersichtlichen Darstellung gelistet, zusammen mit einer Anleitung zur Montage.