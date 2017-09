Martin Mac Encore Performance: Immer im weißen Bereich

21.09.2017

Martin by Harman hat mit dem 'Mac Encore Performance' ein LED-Moving-Light entwickelt, das eine äußert farbgetreue Darstellung ermöglicht. Dank des sehr breiten Spektrums der verwendeten weißen LEDs und den damit einhergehenden hohen CRI, TLCI und TM-30 Werten ist es hervorragend als Personenlicht in der Show- und Bühnenbeleuchtung geeignet

Mit ihm lässt sich der kaltweiße Scheinwerfer stufenlos und entlang der 'Black-Body-Line' (Details dazu auf wikipedia.de ) in einen Kunstlichtscheinwerfer verwandeln. Bei der warmweißen Variante kann mittels CTB-Filter der warmweiße Scheinwerfer entlang der Black-Body-Line als Tageslichtscheinwerfer genutzt werden. Dabei wird immer der optimale Weißwert erreicht.

Ausgerüstet mit einem 468W LED-Chip gibt es den Mac Encore Performance in einer kaltweißen Version mit 6.000K und in einer warmweißen Version mit 3.000K. Ein besonderes Highlight der kaltweißen Variante ist der CTO-Filter .

Auch beim Thema Effekte bietet der Mac Encore Performance zahlreiche Funktionen. Neben einem Goborad mit fünf rotierbaren Gobos, einer Iris, einem Blendenschiebersystem und einem Frostfilter ist auch ein Animation-Wheel mit an Bord. Darüber hinaus ist das Gerät sehr leise im Betrieb, sowohl bei der Kühlung als auch bei den Bewegungen und Effekten. Damit ist der Scheinwerfer für den Einsatz in geräuschsensibler Umgebung qualifiziert, z. B. im Theater, in TV-Studios sowie bei Konzert und anderen Veranstaltungen.

Trotz seiner kompakten Abmessungen und seines geringen Gewichts verfügt der Mac Encore Performance für seine Größenklasse über eine äußerst hohe Ausgangsleistung.