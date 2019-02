Männermode Hirmer mit neuer Strahlkraft von Oktalite

27.02.2019

Hirmer, der Männermode-Spezialist im Herzen Münchens wird bei laufendem Betrieb auf neueste LED-Lichttechnik umgestellt. Moderner und luftiger präsentiert sich das Hirmer-Stammhaus in der Umbauhalbzeit Anfang 2019 seinen Kunden. Warenvielfalt in Premiumlicht, abgestimmt auf die männliche Klientel und bei deutlich niedrigerem Energieverbrauch.

Das bekannte Gebäude des Männermode-Spezialisten von Welt direkt gegenüber der Münchner Frauenkirche wird auch in Zukunft eines der meistfotografierten Motive der bayerischen Hauptstadt bleiben. Aufbaurichtstrahler Canilo hinter der großen Fensterfront in schwarz bringt seit 2018 spielend Licht vom Erd- bis ins Untergeschoss und setzt die optische Verjüngungskur in Szene: mehr als ein neuer Hingucker. Die neue Transparenz und Weite lädt Passanten unter den berühmten Arkaden an der Kaufinger Straße noch wirkungsvoller als früher mit reizvoller etagenübergreifender Sicht ein, in dieses Paradies auf insgesamt 9.000 m² einzutauchen.

"Unsere Beleuchtung ist das i-Tüpfelchen des Gastgeber-Konzepts von Hirmer", sagt Christian Albert Schmid, Kundenbetreuer von Oktalite. "Denn dank der energieökonomischen LED-Technik können wir die Marke und Fachbereiche intensiver zur Geltung bringen. Auch die Kunden fühlt sich in bestem, feinjustiertem Licht einfach wohler."

Auf den bis Ende 2018 bereits umgebauten drei Etagen UG, EG sowie 3. OG erlebt Mann eine neue Präsentationsqualität der besonderen Vielfalt an Herrenmode, Accessoires und Pflegeprodukten. Dabei kaufen Männer anders ein als Frauen, weiß Hirmer-Geschäftsführer Frank Troch. "Unsere Kunden haben den Wunsch nach Komfort und angenehmer Atmosphäre, aber auch nach zeitsparenden Abläufen beim Einkauf." Genau diesem Bedürfnis gilt es auch mit Licht entgegenzukommen.