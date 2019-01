Mader & Wiermann inszenieren KaDeWe-Umbau in Berlin

29.01.2019

Holger Mader und Heike Wiermann haben in Berlin eine Video-Installation realsiert, die unter dem Titel "(de)construct I 2019 KaDeWe" bevorstehende Abriss- und Umbaumaßnahmen am bekannten Kaufhaus des Westens in Szene setzen.

00 Videoinstallation von Mader & Wiermann in Berlin Videoinstallation von Mader & Wiermann in Berlin Videoinstallation von Mader & Wiermann in Berlin

Noch bis zum 2.1.2019 ist die mit Ton hinterlegte Videoinstallation zu sehen, bei der abstrahierte Abriss- und Umbauszenen auf eine Gebäudebrücke projeziert werden. Die Bespielung der Brücke nimmt die bevorstehenden Abriss- und Umbauarbeiten am KaDeWe durch das Büro OMA vorweg.

Holger Mader: "Das wie ein Fremdkörper den Strassenraum durchstoßende Volumen wirkt wie ein Fenster in die Zukunft, in der - auf den zweiten Blick befremdlich anmutende - Werkzeuge und Maschinen sich selbst überlassen, konzentriert und schnell arbeiten. Slapstickhaft und das Ergebnis immer wieder revidierend, werden mögliche und unmögliche 'Einbauten' getestet."