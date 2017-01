Luxframes auf der Euroshop 2017

Luxframes wird in diesem Jahr erstmals auf der Euroshop 2017 ausstellen, die vom 5. bis zum 9. März in Düsseldorf stattfindet. Auf dem Gemeinschaftsstand C60 in Halle 9, zusammen mit dem Partnerunternehmen Cedes, werden zahlreiche Neuheiten präsentiert.

00 Schattenfreie Ausleuchtung dank innovativer Konstruktion: Das Cube Light von Luxframes kennzeichnet Produktbereiche oder Servicezonen. Foto: Luxframes GmbH Schaffen Aufmerksamkeit: Die Leuchtkästen von Luxframes Foto: Luxframes GmbH Schaffen Aufmerksamkeit: Die Leuchtkästen von Luxframes Foto: Luxframes GmbH Guide Light ist ein innovatives LED-Lichtleitsystem zur Gestaltung von Verkaufsräumen und zur optischen Strukturierung der Warenpräsentation. Guide Light ist ein innovatives LED-Lichtleitsystem zur Gestaltung von Verkaufsräumen und zur optischen Strukturierung der Warenpräsentation. Guide Light ist ein innovatives LED-Lichtleitsystem zur Gestaltung von Verkaufsräumen und zur optischen Strukturierung der Warenpräsentation.

Neben Leuchtkästen für den Innen- und Außenbereich, die mit brillianter Ausleuchtung gedruckte Motive in Szene setzen, wird auf dem Messestand auch der neue Deckenkubus "Cube-Light" zu sehen sein. Mit neu entwickelten Verbindungsecken und schlanken Profilen, die in einem speziellen Winkel angeordnet sind, bietet der Deckenkubus eine schattenfreie Ausleuchtung mit energiesparender LED-Technologie. Cube Light ist in nahezu allen individuellen Größen erhältlich und wird zur Kennzeichnung von Bereichen im Einzelhandel wie Obst- und Gemüsetheken, Aktionsflächen oder Servicezonen verwendet.