Lux Columnar: Lichtsäule von Dot-Spot

7.07.2017

Imposant, monumental, lichtstark: Die Lichtsäule Lux Columnar von Dot-Spot setzt neue Maßstäbe für spektakuläre Lichtlösungen in Architektur, Garten- und Landschaftsbau sowie in der Veranstaltungstechnik.

Der Kern sorgt zudem für eine optimale Wärmeableitung der LED. Dot-Spot richtet sich in der Wahl der Ausleuchtung ganz nach dem Wunsch des Kunden. Sowohl monochrome Ausleuchtungsvarianten als auch RGB plus Weiss für das effektvolle Spiel der Farben sind möglich. Die lichtstarke Stele hat je nach Ausleuchtungsvariante eine Leistungsaufnahme von rund 160 Watt.

Lux Columnar ist durch ihre hohe Schutzart IP66 für den Außeneinsatz in Garten- und Landschaftsbau sowie für die Veranstaltungstechnik konzipiert, doch gleichfalls für den Innenbereich, beispielsweise für Industriehallen oder Lofts, ideal. Als einzelne Leuchte bereits imposant und aufmerksamkeitsstark, entfaltet Lux Columnar in Kombination mit mehreren Säulen in der Fläche ihr gestalterisches Potential. Und das in mehreren Dimensionen. Denn einem Chamäleon gleich wechselt sie in der Ausführung RGB+Weiss und entsprechender Ansteuerung die Farbe in nahezu unendlich vielen Kombinationen. Wird sie darüber hinaus über DMX einzeln ansteuerbar konzipiert und in den jeweiligen Höhen variiert, ergeben sich vielerlei Gestaltungsmöglichkeiten.

Für eine einfache Wartung läßt sich die Leuchte mit einem speziellen Mechanismus, der im Sockel untergebracht ist, im Winkel von 90 Grad schwenken, so dass Arbeiten am Boden durchgeführt werden können. Da die Säulen projektspezifisch gefertigt werden, bietet Dot-Spot die Lux Columnar in individuellen Größen und mit außergewöhnlichen Oberflächen an. Dot-Spot fertigt die Säulen als Sonderleuchten in eigener Manufaktur im fränkischen Schwarzenbruck.