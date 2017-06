Lutron eröffnet 'Experience Center' in London

Lutron, bekannt für sein breit aufgestelltes Produktportfolio an Lösungen für die Licht- und Tageslichtsteuerung, hat seine neuste Einrichtung, das 'European Experience Center', in London eröffnet. Der 585 m² große Ausstellungs- und Ausbildungsraum umfasst eine Mischung aus innovativen Lösungen zur Licht- und Tageslichtsteuerung für Wohn- und gewerbliche Anwendungen und für die Hotellerie.

"Uns um die Bedürfnisse unserer Kunden zu kümmern, ist Lutrons erstes Unternehmensziel. In den USA und Kanada bieten die ' Experience Center' unseren Kunden funktionelle und persönliche Ressourcen und ermöglichen so den Zugang zu Lutron Technologien und Produkten." sagt Senior-Vizepräsident Ramin Mehrganpour und erläutert die Wichtigkeit Europas als strategischen und wachsenden Markt für das Unternehmen. "Mit dem neuen 'Experience Center' werden wir aber nicht nur den europäischen Markt bedienen, sondern auch unseren Kunden weltweit wertvolle Ressourcen bieten".

Das 'European Experience Center' verfügt über die modernste Ausstattung aus dem Hause Lutron. Damit kann der aktuelle Stand der Technik bei der Licht- und Tageslichtsteuerung demonstriert und simuliert werden, z. B. um die gewünschte Raumatmosphäre zu schaffen oder in einer Büroumgebung die Produktivität zu fördern. Dazu wurden die Fenster, die sich an drei Seiten des Zentrum befinden, mit ca. 100 Jalousien und Vorhängen versehen. Sie können so bewegt und eingestellt werden, dass bestimmte Tageszeiten oder Sonnenstände simuliert werden. Auf diese Weise wird z. B. die Energieeffizienz einer Bürobeleuchtung in Abhängigkeit vom Lichteintrag demonstriert. Die Auswirkungen unterschiedlicher Parameter auf den Energiehaushalt des Zentrums werden dabei in Echtzeit auf entsprechenden Displays dargestellt.

Neben der Beleuchtung können Besucher außerdem das schicke und elegante Produktportfolio für Wohnimmobilien testen. Dazu gehört insbesondere die Licht- und Heizungssteuerung 'Palladiom Keypads' und 'Thermostate' (Link s. u.). Abgerundet wird das Angebot von einem integrierten Bereich für die Hotellerie und den Einzelhandel.

"Lösungen zur Licht- und Tageslichtsteuerung sind Produkte die man erleben muss und die gesehen und gefühlt werden müssen. Besucher des 'Experience Centers' können hier erleben wie ein Raum auf Knopfdruck Gestalt annimmt”, so David Ribbons, Vertriebsdirektor für Europa und Afrika bei Lutron. "Kunden werden das Zentrum mit mehr Wissen über diese Steuerungsmöglichkeiten verlassen und zu schätzen gelernt haben, wie sich dadurch unsere Arbeits- und Wohnumgebungen verbessern lassen."

Weitere Aussstellungs- und Ausbildungseinrichtungen gibt es u. a. in Plantation (Florida), New York City, Coopersburg (Pennsylvania), Irvine (Kalifornien), Washington D. C. und Toronto (Kanada).