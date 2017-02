Lunux mit aktuellen Licht-Trends auf der Euroshop

16.02.2017

Der Spezialist für professionelle Innen- und Außenbeleuchtung Lunux stellt auf der Euroshop Lösungen für das gesamte Spektrum der Einzelhandels-Beleuchtung vor: Von Verkaufsflächen über Büros, Logistikbereiche und Lagerhallen bis hin zu Parkflächen. Lunux ist 2016 durch die Zusammenlegung des Traditionsunternehmens Hellux und der Konzernsparte Hella Industries entstanden.

Lunux bietet ein breites Produktportfolio mit moderner LED-Technik und deckt sämtliche Bereiche und Bedürfnisse des Einzelhandels ab; alles aus einer Hand und Made in Germany. Unter dem Motto "Smart together" stellt Lunux vom 5. bis 9. März 2017 in Düsseldorf High-Tech-LEDs für Produktinszenierungen und optimale Ausleuchtung vor.

Das Motto ist Programm: Lunux vereinigt die Kompetenz von zwei Lichtspezialisten und -Marken und ist damit ein starker Partner für den Einzelhandel. Die zur Wünsche Group gehörende Lunux GmbH wird zusammen mit Müller Licht auf einem 120 qm großen Stand in Halle 9, Standnummer A 61, gleich drei für den Einzelhandel maßgeschneiderte Lichtbandsysteme und vielfältige Lichtlösungen präsentieren.

Smarte und digitale Beleuchtungskonzepte werden für den Einzelhandel in Zukunft immer wichtiger, da sie u.a. eine individuelle und einfache Lichtsteuerung ermöglichen. Weitere Pluspunkte digitaler Lichttechnik sind zusätzliche Kosteneinsparungen und geringer Wartungsaufwand.