LUNUX garantiert 10 Jahre Licht!

26.11.2018

Ab dem 01.12.2018 garantiert die LUNUX GmbH allen Kunden 10 Jahre Licht auf das gesamte Portfolio und bietet Kunden so Planungssicherheit für das nächste Jahrzehnt. Der Hersteller mit eigener Produktion in Laatzen ist seit 1895 im deutschen Beleuchtungsmarkt tätig und verfügt über ein breit gefächertes Portfolio für die Segmente Industrie, Kommune und Bahn.

Die LUNUX GmbH sieht sich als Systemanbieter für Lichtlösungen, der die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt stellen möchte. Aus diesem Grund ist die 10 Jahre Lichtgarantie der nächste konsequente Schritt in der Transformation vom Produkthersteller zum Systemanbieter.

Anders als der Wettbewerb hat LUNUX das Garantiemodell sehr einfach gehalten - ohne Einschränkungen in Bezug auf die Brenndauer oder Schaltzyklen. Das Konzept ist genauso einfach wie revolutionär: Bei einer Störung der Beleuchtungsfunktion kümmert sich der Leuchtenhersteller mit Sitz in Laatzen schnell und unkompliziert um Reparatur oder Austausch der Leuchte. Somit inkludiert LUNUX die Kosten für den Austausch in die Garantie. Dies ist in der Form ein absolutes Novum in der Beleuchtungsindustrie.

Die Kombination aus qualitativ hochwertigen Produkten, schlanken mittelständischen Strukturen, einem eigenen bundesweit aktiven Service-Team und einem guten Netzwerk mit Vertragspartnern ermöglicht es, der LUNUX GmbH diesen Vorteil an die Kunden ohne Mehrkosten weiterzugeben.

„Wir wollen Produktqualität und Kundenservice nicht nur versprechen, sondern unseren Kunden garantieren. Nichts spiegelt den Glauben an die eigenen Produkte und Prozesse besser wider als die LUNUX 10 Jahre Lichtgarantie,“ sagt Dominic Jünemann, Vertriebsleiter Industrie .

Für den Fall, dass der Kunde über eine eigene Infrastruktur bezüglich Wartung und Instandsetzung verfügt, ist diese Form der Abwicklung weiterhin möglich. Die LUNUX wird sich in diesem Szenario mit einer marktüblichen Pauschale an den Austauschkosten beteiligen.

Dominic Jünemann weiter: „Das Thema Sicherheit ist eines der zentralen Kundenbedürfnisse. Nach wie vor ist der Beleuchtungsmarkt geprägt von einer sehr großen und unübersichtlichen Auswahl an Produkten mit unterschiedlichen Qualitätsstandards. Auf der anderen Seite fehlen oft persönliche Ansprechpartner vor Ort, die sich um das Thema Service kümmern. Diese Sicherheit wollen wir unseren Kunden geben.“

www.10jahre-licht.de