Lunux-Beleuchtung für IFS- und BRC-zertifizierte Unternehmen

30.11.2017

Um den hohen Anforderungen an Qualität und Sicherheit gerecht zu werden, unterliegt die Lebensmittel- und Getränkeindustrie vielen Normierungen. Der Lichtspezialist Lunux, der einige der größten Ketten des Lebensmittel-Einzelhandels in Deutschland mit Licht ausstattet, hat seine Lichtlösungen auf die speziellen Bedürfnisse angepasst und jetzt sogar eine zusätzliche DIN-Zertifizierung erhalten.

Die in der Lebensmittelindustrie gängigen, einzuhaltenden und allseits bekannten Standards sind: International Featured Standard (IFS) und Food British Retail Consortium (BRC).

Diese setzen Maßstäbe für die gesamte Lieferkette der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Wer Geräte oder Maschinen an IFS- oder BRC-zertifizierte Unternehmen liefert, muss sich an ihnen orientieren. So auch die Beleuchtung, die u.a. folgende Bedingungen erfüllen muss:

Splitterschutz / kein Einsatz von Glas

Leuchtmittel müssen abgedeckt sein

Bruchsicherheit

Beständigkeit gegen chemische Reinigungsmittel

In Kühlbereichen oder in der Nähe von Öfen gelten zudem weitere Anforderungen, denn dort muss die Beleuchtung extremen Umweltbedingungen wie Hitze, Kälte und Feuchtigkeit trotzen.

DIN 10500 - keine Pflicht aber Kür

Diese Norm regelt nicht nur die hygienische Gestaltung von Verkaufseinrichtungen im Lebensmittelbereich, sondern auch, wie Leuchten beschaffen sein müssen, die in der Lebensmittelbranche zum Einsatz kommen. Zwar ist die Bescheinigung nach DIN 10500 keine Voraussetzung, um die Lebensmittelindustrie mit Beleuchtung auszustatten, der Experte Alexander Spenst, zuständig für Entwicklungsqualität beim Lichthersteller Lunux, rät jedoch, hierauf zu achten. Denn DIN-Normen seien die anerkanntesten Qualitätsmaßstäbe.

"Da die Lebensmittelbranche besonders hohe Anforderungen erfüllen muss, haben wir unser Sortiment von einem unabhängigen Institut nach der DIN 10500 prüfen lassen. Das ist kein Muss, aber eine Qualifikation, die dem Kunden zusätzliche Sicherheit bietet", erklärt Spenst.