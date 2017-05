Lumusch und Luna gewinnen den 10. Lichtdesign-Wettbewerb in Hong Kong

Die Bekanntgabe der Preisträger des 10. Lichtdesign-Wettbewerbs war einer der Höhepunkte der Frühjahsausgabe der International Lighting Fair in Hong Kong (HKTDC), die am 9. April im Convention and Exhibition Centre (HKCEC) zu Ende ging.

00 Die Fachmesse registrierte 5,8 Prozent mehr Besucher. Foto: HKTDC Lumush von AZ e-lite überzeugte die Jury in der offenen Wettbewerbsgrupppe. Foto: HKTDC Das Gewinnermodell in der Studentengruppe ist Luna von Kwok Ka Lok. Foto: HKTDC Mit dem ECO-Design-Award wurde "The Light of Friendship" von Wu Suet Hing ausgezeichnet. Foto: HKTDC Die Heng Balance Lamp soll Balance und Harmonie fördern. Foto: HKTDC

In Anspielung auf die Ausstrahlung und die Lebendigkeit, die von Licht hervorgerufen wird, stand der diesjährige Designwettbewerb unter dem Motto "Blooming Aura". Der Wettbewerb soll nicht nur die Angebotsvielfalt der Metropole erweitern, sondern auch junge Designer zu zukunftsträchtigen Produktdesigns für die Branche ermutigen. Ingesamt gab es rund 170 Einreichungen für zwei Gruppen, ' Open' und ' Student'. Bewertungsgrundlagen für die Jury waren Originalität und Kreativität, Ästhetik, Praktikabilität sowie Marktfähigkeit. Beim zusätzlich verliehenen 'ECO Design Award' zeichnete man sowohl das Designkonzept als auch die verwendeten Materialien und das Herstellungsverfahren unter dem Aspekt der Umweltfreundlichkeit aus. Die Besucher der Fachmesse konnten ihre Favoriten beim 'My Favorite Lighting Design Award' auswählen. Zum Gewinner der offenen Gruppe wurde das pilzförmige Design 'Lumush" von AZ e-lite gekürt. Ähnlich wie Pflanzen, die auf ihre Umwelt reagieren, soll Lumush auf Berührungen und Luftbewegungen reagieren. Die Lampe bietet die Einstellungen Nacht- und Leselicht sowie volle Lichtleistung und der Benutzer kann die Helligkeit nach Belieben steuern. Der Lampenfuß ist so konstruiert, dass die Leuchte selbst auf weichen Kissen aufrecht steht.