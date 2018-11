Anzeige

Luftdichte Unterputzdose Econ Multi-Membran von Kaiser

13.11.2018

Vor zehn Jahren wurde von Kaiser in Schalksmühle, einem Spezialisten für Dosen, Gehäuse und Systeme für die professionelle Elektroinstallation, die Econ-Unterputzdosen entwickelt. Sie ist speziell für den luftdichten Einbau in Massivwänden geeignet. Jetzt hat Kaiser eine Weiterentwicklung namens Multi-Membran vorgestellt, die insbesondere eine luftdichte Mehrfachbelegungen ermöglicht und wesentlich vereinfacht.

Unterputzdosen mit Econ-Technik sind speziell für den Einsatz in Mauerwerkswänden geeignet, bei denen der Innenputz den raumseitig luftdichten Abschluss bildet. Sie sorgen dafür, dass bei Schaltern, Steck- und Anschlussdosen sowie Aktoren keine Luftströme zwischen den Hohlkammern im Mauerwerk und dem Wohnungsinnenraum auftreten und ermöglichen somit die garantiert luftdichte Installation.

Die Econ-Technik steht für eine werkzeuglose Einführung von Leitungen und Installationsrohren in Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen, Electronik- und Doppeldosen. Dazu wird die elastische Membran durchstoßen, die sich dabei eng um Leitung oder Rohr fügt und so die Luftdichtheit gewährleistet. Was bei einzeln eingeführten Leitungen oder Rohren bestens funktioniert, kann bei einer Belegung mit mehreren Leitungen durch eine Membran im ungünstigsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Luftdichtheit führen. Deshalb hat Kaiser die Dichtungsmembran des Systems weiter optimiert.