Lüftungsflügel für Pfosten-Riegel-Konstruktionen von Lamilux

11.03.2019

Nahezu unsichtbar schmiegt sich der neue Lüftungsflügel PR60 von Lamilux in die Glasdachfläche ein. Dabei ist er nicht nur in das Lamilux-Glasdach PR60 integrierbar, sondern auch in sämtliche anderen am Markt erhältlichen Pfosten-Riegel-Systeme für den Dachbereich. Das Besondere an der Neuentwicklung: Die Wärmetechnik des Flügels.

00 Lüftungsflügel PR60 von Lamilux.

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Lamilux bereits mit der Thematik Glas auf dem Flachdach. Die Produkte wurden seitdem stetig weiterentwickelt und den Kundenbedürfnissen angepasst. So entstand auch das Glasdach PR60, das in seiner Formgebung komplett frei gestaltbar ist. Dieses plant, fertigt und montiert Lamilux selbst – auch mit lüftbaren Elementen. Aus deren Weiterentwicklung entstand der neue Lüftungsflügel. Neben ästhetischen Gründen ist vor allen Dingen der Tageslichteinfall ausschlaggebend für die Planung eines Glasdaches. Umso erfreulicher, wenn dieser durch schlanke Rahmenprofile der Konstruktion unterstützt wird, die auch in der Höhe wenig auftragen. Ferner ist auch der verdeckte Kettenschubantrieb unauffällig in das Profilsystem integriert. Ohne merkliche Reduzierung der Lichteinfallfläche schmiegt sich der Lüftungsflügel so unaufdringlich in die Optik der weiteren Glasfelder ein.