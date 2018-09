Luctra-Beleuchtung im schwedischen Coworking-Space Betongfabriken

10.09.2018

Mit einer Entfernung von gerade einmal 40 Autominuten von Stockholm und nur 15 min zum Flughafen Arlanda haben Anette und Suzanne Wilnersson und Carina Nordlander mit Betongfabriken einen zentralen aber dennoch kreativen Platz fernab der großstädtischen Alltagshektik gegründet. Betongfabriken – eingebettet in idyllische Natur, Nahe eines Golfplatzes, eines Barockschlosses und einer niedlichen Bäckerei – ist ein Platz, um Gesundheit, Wohlbefinden und Kreativität in einem flexibel und dabei professionell organisierten Arbeitsumfeld zu etablieren, das von Luctra passend ausgeleuchtet wird.

"Luctra passt hervorragend zu unserem Ansatz. Das Licht unterstützt Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Die Tischleuchten Table Pro liefern das passende Arbeitslicht. Die mobilen Leuchten Flex sind so flexibel wie auch unsere Mitglieder und machen Betongfabriken einfach zu einem schöneren Ort!"

Aufgrund des geringen Gewichts von gerade einmal 2 kg und einer Akkulaufzeit von ca. 25 Stunden ist Flex ein geeignetes Lichtinstrument insbesondere in lockerer Büroumgebung. Sie kann flexibel an jeden Ort mitgenommen werden, zudem lassen sich Lichthelligkeit und Lichtfarbe individuell und intuitiv am Korpus einstellen. Für die konzentrierte Schreibtischarbeit empfehlen sich die Tischleuchten. Insbesondere die Steuerung per App macht die Tischleuchte Table Pro zu einem individuellen Werkzeug. Sie erzeugt automatisch einen Lichtverlauf der sich am natürlichen Tageslicht orientiert und dabei die persönlichen Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers berücksichtigt. So werden Konzentrationsphasen ebenso unterstützt wie Ruhephasen. Bei einem Platzwechsel kann zudem die Lichtkurve per App einfach mitgenommen und problemlos auf jede andere Luctra-Leuchte übertragen werden.