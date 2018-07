Louis Poulsen feiert 60-jähriges Jubiläum von Design-Ikonen

12.07.2018

Vor sechs Jahrzehnten, im Jahr 1958, hat Poul Henningsen, die moderne Beleuchtung mithilfe von drei wegweisenden Entwürfen neu definiert: PH Artichoke, PH 5 und PH Snowball. Louis Poulsen feiert Henningsens Beitrag zur Design-Geschichte mit neuen Jubiläumseditionen: PH Artichoke in neuer Messingausführung sowie PH 5 und PH 5 Mini in Kupfer.

2018 feiern PH Artichoke und PH 5 mit ihrer durchdachten Beleuchtung und skulpturalen Form sechs Jahrzehnte Designgeschichte. Auch PH Snowball wurde 1958 entworfen und neben der PH 5 im Dänischen Kunstgewerbemuseum ausgestellt. Aber erst 1983 erregte PH Snowball die Aufmerksamkeit der Kollegen und ging in Produktion. Heute haben alle drei Leuchtendesigns einen besonderen Kultstatus, wobei PH Snowball ihrem Namen entsprechend auch weiterhin in klassischem Weiß erhältlich ist.

"Das Jahr 1958 war ein unglaubliches Jahr für Architektur und Design auf der ganzen Welt, ganz bestimmt auch in Dänemark", so Rasmus Markholt, Produkt- und Designchef bei Louis Poulsen.

"Es lag etwas in der Luft: Arne Jacobsen schuf beispielsweise für sein Meisterwerk, das SAS Royal Hotel in Kopenhagen, eine ganze Reihe von Design-Ikonen und Poul Henningsen erhellte die Welt mit drei völlig neuartigen Pendelleuchten. Abgesehen von seiner Geschichte, hat sein Verständnis von der Art und Weise, wie Design das Licht formt, Generationen von Lichtdesignern beeinflusst. Wir fühlen uns daher geehrt, dass wir zeigen können, wie wichtig seine fesselnden, organischen Formen in der modernen Welt sind."

Heutzutage konzentriert sich Inneneinrichtung zunehmend auf die Schaffung eines warmen, behaglichen Ambientes. Die neuen Metallic-Ausführungen verleihen dem Raum das richtige Ambiente sowie die ideale Optik und setzen gleichzeitig ein Zeichen zeitloser Eleganz.

Neu: PH Artichoke in gebürstetem Messing

1958 ursprünglich für das modernistische Kopenhagener Restaurant Langelinie Pavillonen konzipiert, das bis heute die Besucher verzaubert, hat sich die legendäre PH Artichoke Pendelleuchte inzwischen weltweit im öffentlichen und privaten Raum etabliert. Das skulpturale Design nimmt mit jeder neuen Ausführung einen anderen Ausdruck an und haucht dabei mit seiner einzigartigen, von der Natur inspirierten Form sowohl modernen als auch klassischen Interieurs zuverlässig Ambiente ein.

Die PH Artichoke wird von Beginn an in Metallausführung produziert, aber es ist das erste Mal, dass das einst nur auf Kundenwunsch produzierte Design mit gebürstetem Messing nun für jedermann erhältlich ist. Diese Ausführung verleiht der vertrauten Form ein neues Erscheinungsbild und bereitet für den Klassiker den Weg zu vielen unterschiedlichen Inneneinrichtungsstilen. Vom Eingangsbereich über Wohn- und Esszimmer, Schlafzimmer bis hin zu privaten Arbeitsbereichen: Die ikonische Leuchte schafft eine gleichzeitig kühne, aber auch behagliche Wirkung, da sie sich an unterschiedliche Umgebungen anpasst.

"Die PH Artichoke wird seit 60 Jahren in unzähligen Farbtönen und mehreren Metallic- Ausführungen hergestellt und wir freuen uns besonders, diese organische, von der Natur inspirierte Form im erdfarbenen, gebürsteten Messing präsentieren zu können", so Rasmus Markholt. "Da ist diese Wärme und Haptik der Ausführung, von der wir glauben, dass sie sich sehr gut in das Ambiente privater Räume einfügt, wo die PH Artichoke ihre weichere Seite zeigen kann."

Die Lichtquelle der PH Artichoke ist hinter 72 übereinander gelagerten Blättern versteckt, wodurch die Leuchte absolut blendfrei ist und dadurch eine weiche Beleuchtung erzeugt. PH Artichoke in gebürstetem Messing wird ab September 2018 in allen bisherigen Größen erhältlich sein.

Die Sonderedition wird im Produktionsjahr 2018 mit der exklusiven Gravur von Poul Henningsen und einer durchlaufenden Nummerierung versehen: Gravur PH – PH Artichocke – 1958-2018 – Jubiläumsausgabe/Nummer. Ab 2019 wird die PH Artichoke ohne Jubiläumsgravur produziert.