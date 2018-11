Logistikzentrum mit cloudbasiertem Energiemonitoringsystem von Siemens

29.11.2018

Siemens hat den Auftrag erhalten, bei Hagemeyer, einem deutschen Elektrogroßhändler, ein cloudbasiertes Energiemonitoringsystem zu installieren. Das System soll die Energieflüsse im Vertriebs- und Logistikzentrum von Hagemeyer in Maisach bei München transparent machen, Einsparpotenziale aufzeigen und so zu einer nachhaltigen Verbesserung der Energieeffizienz beitragen. Ziel ist, den Energieverbrauch um bis zu 15 Prozent pro Jahr zu senken.

Bei Hagemeyer kommen mehr als 100 Messgeräte der 7Km-Pac-Reihe aus dem Sentron-Portfolio zum Einsatz. Sie werden in Systemschränken Sivacon 8mf1 verbaut und mit Niederspannungs-Energieverteilern Alpha 3200, sowie der Energiemonitoringsoftware Powermanager ausgestattet. Das System wird anschließend an an Mindsphere, einem offenen Internet-of-Things (IoT)-Betriebssystem von Siemens angebunden.

Die Hagemeyer Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in München beschäftigt an 30 Standorten insgesamt 1.200 Mitarbeiter und ist seit 2008 eine 100-prozentige Tochter der weltweit tätigen Rexel-Gruppe. Mit der Einführung des Energiemonitoringsystems folgt Hagemeyer dem Beispiel des Mutterkonzerns: Im Zentrallager der österreichischen Rexel-Tochter Rexel Austria in Weißkirchen (Österreich) ist das Energiemonitoringsystem mit Mindsphere-Anbindung bereits erfolgreich im Einsatz. Rund 15 Prozent an Strom jährlich spart das Unternehmen damit am Standort ein. Hinzu kommen weitere Ersparnisse bei der thermischen Energie. Ähnliche Optimierungspotenziale sollen nun auch im Maisacher Vertriebsund Logistikzentrum von Hagemeyer erschlossen werden.

"Mit einer Fläche von über 40.000 m² gehört das Logistikzentrum in Maisach zu einem unserer besonders energieintensiven Gebäude. Es bot sich daher sehr gut für die Pilot-Installation an. Mit dem System werden wir uns jetzt eingehend vertraut machen und auf Basis der Erfahrungen sukzessive weitere deutsche Standorte nachrüsten", so Ricardo Radowski, der bei Hagemeyer Deutschland für die Geschäftsenwicklung verantwortlich ist.