Little Sun und Ikea starten Zusammenarbeit für Off-Grid-Produktlinie

25.06.2018

Mehr als eine Milliarde Menschen auf der Welt leben heute ohne Zugang zu Elektrizität. Viele von ihnen haben auch keinen einfachen Zugang zu sauberem Wasser und zuverlässigen Kommunikationsmitteln. In Zusammenarbeit mit Ikea möchte das Social Business Little Sun, das mit seinen Solarprodukten saubere, sichere und bezahlbare Energie in Regionen ohne konstante Stromversorgung bringt, das Bewusstsein für diese Probleme schärfen.

00 Olafur Eliasson (rechts) bei der Vorstellung der Kooperation im Rahmen der "Democratic Design Days 2018" im Ikea-Hauptsitz Älmhult.

Gleichzeitig soll das Potential von Off-Grid-Lösungen und erneuerbaren Energien mit Ikea-Kunden geteilt werden. So arbeiten Little Sun und Ikea zusammen an einer Linie von nachhaltigen Produkten für den Alltag im globalen Norden. Die formschönen und funktionalen Produkte sollen einen unabhängigen, nachhaltigen und bewussten Lebensstil fördern. Die neue Kooperation wurde bei den "Democratic Design Days 2018" im Ikea-Hauptsitz Älmhult vorgestellt. Die neue Zusammenarbeit zwischen dem von Künstler Olafur Eliasson ins Leben gerufenen Unternehmen Little Sun und Ikea unterstreicht die immense Bedeutung nachhaltiger Energielösungen. Denn in den so genannten 'Off-Grid-Regionen' – Regionen ohne Strom – bestimmt der Lauf der Sonne maßgeblich den Tagesrhythmus und die Ertragsmöglichkeiten der Menschen. Häusliche Arbeiten, Lesen oder das Erledigen von Hausaufgaben sind ohne künstliches Licht nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Auch eine adäquate medizinische Versorgung ist nach Einbruch der Dunkelheit nur unter erschwerten Bedingungen möglich – so sind die Geburten von Kindern in der Nacht beispielsweise besonders gefährlich.