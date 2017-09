Little Sun Diamond: Formvollendete Solarlampe von Olafur Eliasson

1.09.2017

Vielfältige Lichtbrechung, Brillanz, Robustheit: Diamanten wohnt ein magischer Zauber inne. Inspiriert von der Geometrie der Kristalle, hat der Künstler Olafur Eliasson zum fünfjährigen Jubiläum seines Social Business 'Little Sun' nun den "Little Sun Diamond" entworfen.

Little Sun Diamond ist viel mehr als nur ein schmückendes und praktisches Solar-Gadget für unterwegs – symbolhaft steht er wie seine Geschwister Little Sun Original und Little Sun Charge für Nachhaltigkeit und sauberen Energiezugang weltweit. Jeder Kauf eines Little Sun Produktes in den On-Grid-Regionen ermöglicht es, dass die Lampen und Ladegeräte in Regionen ohne Stromversorgung zu lokal erschwinglichen Preisen verkauft werden können. Denn in erster Linie sind die Little Sun Lampen und Ladegeräte für Gegenden ohne dauerhafte Stromversorgung konzipiert.