Little Sun auf dem 'Pathway to Paris' in New York

10.11.2017

Am Vorabend der Welt-Klimakonferenz in Bonn wurde in New York ein symbolisches Zeichen für Klimagerechtigkeit gesetzt: Beim 'Pathway to Paris'-Konzert illuminierten alle 2.800 Besucher die historische Carnegie Hall mit einer Little Sun-Solarlampe.

00 Performance von Olafur Eliasson beim 'Pathway to Paris' in New York. Foto: Steven Sebring Performance von Olafur Eliasson beim 'Pathway to Paris' in New York. Foto: Steven Sebring Performance von Olafur Eliasson beim 'Pathway to Paris' in New York. Foto: Steven Sebring Performance von Olafur Eliasson beim 'Pathway to Paris' in New York. Foto: Kevin Kane / Getty Images for UNDP Performance von Olafur Eliasson beim 'Pathway to Paris' in New York. Foto: Kevin Kane / Getty Images for UNDP Performance von Olafur Eliasson beim 'Pathway to Paris' in New York. Foto: Kevin Kane / Getty Images for UNDP

Unter Anleitung von Künstler Olafur Eliasson entstand somit ein interaktives Kunstwerk, ein "solarbetriebener Sonnenaufgang". In visuell beeindruckender Weise machten Olafur Eliasson und Little Sun einmal mehr auf das Ziel 7 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung aufmerksam: bezahlbare und saubere Energie. Nach der Kunst-Performance wurden alle 2.800 Little Sun-Solarlampen mit dem "Maria Fund" nach Puerto Rico geschickt, um die vom Hurrikan "Maria" betroffenen Gemeinden mit Solarenergie zu versorgen, die immer noch vom Stromnetz abgeschnitten sind.