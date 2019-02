LiTG-Zukunftskonferenz Licht 2019

19.02.2019

Mit dem Ziel, das Potenzial für Licht und Beleuchtung von morgen und übermorgen aufzuzeigen, veranstaltet die LiTG am 15. und 16. Mai an der Hochschule für angewandte Wissenschaft (HAW) Hamburg die "Große Zukunftskonferenz Licht 2019". Der Termin ist gut gewählt, feiert die UNO doch seit 2018 den 16. Mai als "Internationalen Tag des Lichts".

Die zweizügige Zukunftskonferenz Licht an der HAW Hamburg setzt sich in Grundsatzreden, Vorträgen und Diskussionsforen u.a. mit Zukunftsszenarien von Licht in der Architektur, Psychologie, Umwelt, Lichttechnik, Philosophie, Urbanisierung, Digitalisierung und auch Konnektivität auseinander. Alle Teilnehmer sind gebeten, sich aktiv in die Diskussionen einzubringen. Versierte Moderatoren führen durch die Foren und fassen die Ergebnisse für das Plenum zusammen, um damit einen Überblick über alle Tagungsinhalte zu ermöglichen.

Ziel ist es, den Teilnehmern aus der Gesamtheit der Vorträge und Diskussionen dieser europaweit einmaligen Konferenz Inspirationen für ihr Tagesgeschäft anzubieten und darüber hinaus Potentiale für spezielle LiTG-Zukunftsworkshops herauszuarbeiten. Diese können dazu dienen, konkrete Zukunftsszenarien zu entwickeln und neue Licht-Netzwerke zu bilden – mit interessanten Aspekten für Politik und Gesellschaft.

Neben spannenden Infoständen an der HAW bietet die Abendveranstaltung in dem "Virtual Reality Space" weitere Anregungen zum interdisziplinären Austausch und Netzwerken. Ergänzt wird die Zukunftskonfere