Lineare Ästhetik: Compar Deckeneinbauleuchten von Erco

18.01.2017

Mit der neuen Einbauleuchtenserie Compar macht Erco Lichtverteilungen, die bislang an runde oder quadratische Deckenausschnitte gebunden waren, in einer prägnanten linearen Leuchtenform verfügbar. Das erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten in typischen Anwendungsbereichen von deckenintegrierter Beleuchtung wie Foyers, Verkehrszonen oder Konferenzräumen in Verwaltungsbauten, in Restaurants oder Galerien. Aber auch im Büro entstehen mit Compar normgerechte, ergonomische Lichtlösungen.

00 Lineare Leuchte Compar von Erco. © Erco GmbH Lineare Leuchte Compar von Erco im Büroeinsatz. © Erco GmbH Lineare Leuchte Compar von Erco in drei Ausbaustufen mit unterschiedlichen Lumenpaketen. © Erco GmbH

Das Einbauleuchtensystem Compar geht mit dem Anspruch an den Start, auch in Projekten mit vielen unterschiedlichen Nutzungs- und Funktionsbereichen eine differenzierte Beleuchtung realisieren zu können: In einem großen Bürogebäude benötigen zum Beispiel Situationen wie das repräsentative Foyer, die Liftlobby, Erschließungsflure oder das Firmenrestaurant anderes Licht als das Auditorium, die Besprechungsräume oder die Gruppenbüros. Für den Einsatz von Compar sprechen einerseits die durchgängige lineare Ästhetik des schmalen Leuchtenprofils sowie die einheitliche technische Basis. Andererseits bietet das System aus unterschiedlichen Lichtverteilungen, Leistungsstufen und Gestaltungsdetails für jedes Szenario die passenden Lichtwerkzeuge: So verbindet sich kreative Lichtgestaltung mit sicherer, rationeller Planung und wirtschaftlichem Betrieb. Fünf Lichtverteilungen aus einem schmalen Profil Aus wenigen, klar definierten Parametern ein logisches System mit großer Kombinationsbreite zu schaffen: Das ist das Prinzip Leuchtensystematik von Erco. Auch Compar folgt diesem Ansatz. Die Grundlage bilden die drei Baugrößen mit 120, 210, und 390 mm Länge und einer Breite von nur 62 mm, bei denen sich die Zahl der LED-Optiken, und damit die Lichtströme, jeweils verdoppeln. Jede Baugröße ist in zwei Wattagen erhältlich, dadurch ergeben sich sechs Abstufungen von 630 lm bis zu kräftigen 4.920 lm, die selbst in hohen Räumen für hohe Beleuchtungsstärken sorgen. Hocheffiziente Linsen, bei Erco eigens entwickelt, formen das Licht der LED-Module in die rotationssymmetrischen Lichtverteilungen wide flood und extra wide flood, in die asymmetrische Lichtverteilung wallwash für gleichmäßige vertikale Beleuchtung sowie in die zwei achsensymmetrischen Verteilungen oval flood und oval wide flood. Dabei zielt die neue Lichtverteilung oval wide flood besonders auf die normgerechte Anwendung im Büro. Ergonomie bei prägnanter linearer Ästhetik im Büro Im Unterschied zur Lichtverteilung oval flood, die sich mit der übereinstimmenden Ausrichtung von Leuchte und Längsachse der Lichtverteilung besonders gut zur effizienten Beleuchtung von Korridoren eignet, hat Erco die neue oval wide flood Verteilung speziell für Büroarbeitsplätze entwickelt. Mit einer Compar oval wide flood Leuchte im Büro lassen sich bis zu vier Arbeitsplätze normgerecht und ergonomisch beleuchten. In Bezug auf die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung mit zylindrischen Beleuchtungsstärken von 175 lx, mit 300 bzw. 500 lx auf der Arbeitsfläche und einem UGR < 19 erfüllt die neue Lichtverteilung oval wide flood die Anforderungen der Norm EN 12464-1 an Büroarbeitsplätze. In Bereichen wie Verkehrszonen oder Foyers bietet die breite Lichtverteilung extra wide flood wiederum die Möglichkeit, die Leuchtenabstände deutlich zu vergrößern – und dadurch sowohl Investitions- als auch Betriebskosten zu senken.