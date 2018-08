Lindner mit Mehrwert-Arbeitsräumen auf der Orgatec

16.08.2018

Auf der Orgatec 2018, von 23. bis 27. Oktober in Köln, präsentiert sich die Lindner Group unter dem Leitspruch "Mehr.Wert | Arbeitsräume weiter denken". In Halle 10.1, Stand F-002 fokussiert Lindner das Thema "gesündere Arbeitswelten" und zeigt hierzu sein umfassendes Produkt- und Leistungsspektrum.

Was macht einen guten Arbeitsplatz aus? Neben einer positiven Arbeitsatmosphäre, motivierenden Rahmenbedingungen und Freiraum für Kreativität spielen der Raumkomfort – allen voran Akustik, Licht, Klima und Raumluftqualität – eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden und Gesundheit der Mitarbeiter.

Auch die Materialgesundheit, also die Herkunft, Zusammensetzung und Auswirkungen der verwendeten Baustoffe und Materialien, steht immer mehr im Fokus. Dies zeigt sich u. a. an dem steigendenden Stellenwert von Gebäudezertifizierungen, geprüften Umweltproduktdeklarationen (EPDs) oder neuen Systemen wie dem Designkonzept "Cradle to Cradle".