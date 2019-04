Limitierte Sonderedition der "Kaiser idell 6631" bei Fritz Hansen

3.04.2019

Der dänische Möbelhersteller Fritz Hansen präsentiert anlässlich des 100-jährigen Bauhausjubiläums exklusiv für die Zeitschrift "Die Zeit" eine limitierte Sonderedition der Leuchten-Ikone "Kaiser idell 6631" in der edlen Farbgebung "Vintage grau".

Dieser Klassiker aus der prägenden Stilepoche ist bis heute Sinnbild für elegantes deutsches Design, erlesene Werkstoffwahl und präzise, handwerkliche sowie maschinelle Verarbeitung. Der asymmetrische Reflektorschirm mit dem ehemals von Kaiser patentierten Kugelgelenk ermöglicht in Verbindung mit dem Kippgelenk am Leuchtenarm eine ausgereifte Lichtlenkung.

Seit einigen Jahren wird die Leuchte in Dänemark wiederhergestellt – in der gleichen Gestaltung, Qualität und handwerklichen Fertigung für die das Original zu Recht berühmt wurde. Damals wie heute werden die Reflektorschirme und auch die Füße sorgfältig von Hand nasslackiert und poliert. Die Zeit-Sonderedition ist auf 100 Stück limitiert und ausschliesslich in Deutschland Österreich und der Schweiz erhältlich.