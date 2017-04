Lightpower übernimmt den Vertrieb von Martin by Harmann

20.04.2017

Mit Start zum 3. April 2017 übernimmt Lightpower den Vertrieb von Martin by Harmann in Deutschland und Österreich. Damit gehen beide Unternehmen eine strategische Partnerschaft ein.

Jonas Stenvinkel von Harmann Professional Solutions erklärte: "Wir freuen uns sehr über diese strategische Partnerschaft mit Lightpower. Lightpowers Netzwerk und Support in Kombination mit Harmanns Team versetzt uns in die Lage, alle Arten von Kunden und Multiplikatoren aus den unterschiedlichsten Segmenten in Deutschland und Österreich anzusprechen. Für Harmann sind der deutsche und österreichische Markt extrem wichtig. Wir glauben daher an eine großartige Zukunft für beide Unternehmen."

Lightpower Geschäftsführer Ralph-Jörg Wezorke kommentierte diesen weitreichenden Schritt: "Martin Produkte sind im absoluten Premiumsegment etabliert, während Lightpower als Distributor mit dem größten Leistungsumfang gilt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass diese beiden Qualitätskomponenten zueinander gefunden haben. Unseren Kunden im gehobenen Anwendungsbereich der Bühnenbeleuchtung ist es wichtig, dass wir lösungs- und support-orientiert für sie arbeiten. Mit den Produkten von Martin und der Philosophie von Harmann können wir dieser Marktanforderung jetzt noch besser entsprechen. So wird das Angebot von Lightpower mit der Marke Martin optimal komplettiert und gibt dem professionellen Anwender damit den Zugriff auf die besten Tools des Marktes. Unabhängig ob für den Touring-, Theater-, TV- oder alle anderen Event-Bereiche."