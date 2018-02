Lightntec schließt weitere Finanzierungsrunde ab

9.02.2018

Die Karlsruher Lightntec GmbH, Entwickler und Hersteller von Licht und dessen Steuerung auf Dünnschichtfolie für Werbeflächen und digitaler Beleuchtungssysteme, hat eine weitere Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Zu den Investoren gehören der Borrn2grow Seedfonds – ein Tochterunternehmen des Zukunftsfonds Heilbronn (ZFHN) – und der High-Tech-Gründerfonds (HTGF). Die Investitionssumme liegt im einstelligen Millionenbereich.

Lightntec hat eine patentgeschützte Technologie entwickelt, durch die digitales Licht auf ultradünnen Thermoplasten großflächig – wie bei einem überdimensionalen Fernseher – mit bewegten Inhalten abgespielt werden kann. Hauchdünne Kunststoff-Folien werden von Rolle-zu-Rolle mit einer Matrix von Leiterbahnen beschichtet und mit LEDs bestückt, so dass digitales Licht in nahezu jeder beliebigen Größe möglich ist. Die eingesetzte Technik sorgt für eine Helligkeit von bis zu 5.000 Candela pro Quadratmeter. Auf diese Weise sind zum Beispiel Blowup-Banner einfach und günstig zu großformatigen LED-Wänden umrüstbar und damit auch tagsüber gut zu erkennen. Die Folie kann in beliebige Formen zugeschnitten werden, was auch das Formen von Kreisen oder Dreiecken ermöglicht.

Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Technologien liegt zudem im ultraleichten Gewicht: Display-Folien sind 90% leichter als herkömmliche LED/LCD-Displays. Aufwändige Unterkonstruktionen zur Gewährleistung der Statik sind nicht mehr notwendig und werden durch eine deutlich vereinfachte und damit kostengünstige Installation der digital beleuchteten Flächen ersetzt. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal liegt im Bereich der einfachen Ansteuerung und der Treiberelektronik, die direkt auf den thermoplastischen Kunststoff aufgebracht wird. Die Fertigung der lichtemittierenden Kunststoff-Folien erfolgt derzeit vollstufig im Landkreis Karlsruhe.

"Der technische Ansatz der Lightntec durch standardisierte Mediendaten LED auf Dünnschichtfolie anzusteuern, hat uns sofort überzeugt. Durch die Innovation der Lightntec werden vollkommen neue Marktpotenziale für Bildschirme und digital bespielbare Oberflächen von Innen- und Außenräumen erschlossen. Die zahlreichen Vorteile wie geringeres Gewicht, deutlich größere Flächen und signifikant reduzierte Kosten locken zahlreiche Kunden an", erklärt Thomas R. Villinger, CEO des ZFHN.