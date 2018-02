Lighting Technology in Essen geht in die zweite Runde

15.02.2018

Vom 9. bis 11. Oktober 2018 findet die zweite Lighting Technology – Fachmesse mit Workshops für Systeme, Komponenten und Bauelemente der Beleuchtungsindustrie – in der Messe Essen statt und geht damit in die zweite Runde. Nach der erfolgreichen Premiere und dem positiven Feedback der Teilnehmer entwickelt sich das neue Branchenereignis weiter und die Zeichen stehen auf Wachstum.

Die Zulieferindustrie setzt auf die Entwicklermesse für die Macher des Lichts und präsentiert Technologien, Komponenten, Systeme, Hard- und Software für alle Produkte und Anwendungsbereiche der Leuchtenindustrie und Lichttechnik.

Für Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kuipers (FH Südwestfalen) ist die Weiterentwicklung der Lighting Technology ein bedeutender Faktor in der technologischen Entwicklung und damit für die gesamte Branche: "Nachdem die Lichttechnik über Jahrzehnte nicht gerade durch Quantensprünge geprägt war, hat die LED-Technik diese Situation komplett verändert. Die LED-Technik ermöglicht neue Anwendungen und Lösungen, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren. Die Innovationsgeschwindigkeit in der Licht- und Beleuchtungstechnik ist entsprechend hoch und wir bewegen uns noch immer ganz am Anfang dieser Entwicklung. Standen bisher Wirkungsgrad, Effizienz und Energieeinsparung im Vordergrund, sind es inzwischen vor allem die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten, die Licht in seinen unterschiedlichsten Facetten, Farben und vor allem Wirkungen schafft. Treiber dieser Entwicklung sind innovative Unternehmen in sämtlichen Produktionsstufen der Leuchtenindustrie und Lichttechnik. Fachmesse und Workshops der Lighting Technology bilden für diese Unternehmen die dringend benötigte Kommunikations- und Technologieplattform für Spezialisten aller Disziplinen. Auf hohem fachlichen Niveau werden hier wertvolle Synergieeffekte generiert."