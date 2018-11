Lightcycle-Kampagne "Gut zu wissen" mit Stefan Gödde

19.11.2018

Der deutsche Journalist und TV-Moderator Stefan Gödde startet gemeinsam mit Lightcycle die Initiative "Gut zu wissen" - eine Dokumentationsreihe über Ressourcenschonung durch umweltfreundliches Recycling von alten LED- und Energiesparlampen.

"Seit vielen Jahren sind mir soziale Projekte und ökologische Themen eine Herzensangelegenheit. Mir ist es wichtig, vor allem junge Menschen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren", so Gödde, der bei Pro Sieben das Wissensmagazin "Galileo" moderiert und auch seit vielen Jahren im Rahmen der "Green Seven Week" den "Green Seven Report" bei Pro Sieben präsentiert.

"In vielen Bereichen des Alltags ist es so einfach, nachhaltig zu handeln. Wir müssen uns diese Bereiche nur immer wieder in unser Bewusstsein rufen. Dazu gehört auch das Recycling von alten Lampen. Ich finde es beachtlich, dass durch die richtige Entsorgung von LED- und Energiesparlampen bis zu 90 Prozent der Lampenbestandteile wiederverwertet werden können. Durch und durch ein Nachhaltigkeitsthema."