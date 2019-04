Lichwoche Sauerland mit einem Herz für die Hospiz-Stiftung

27.04.2019

Vom 10. bis 14.03.2019 fand in Arnsbberg die Lichtwoche Sauerland statt. Im Rahmen einer vom Veranstalter in Zusammenarbeit mit dem Lichtforum NRW initiierten Aktion wurden von 25 Ausstellern Spendengelder in Höhe von 13.000 € für Projekte der Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern akquiriert.

Die Sprecher der Lichtwoche Sauerland – Bernd Müller und René Tiefenbacher – sind sich einig: um ein Signal der Wertschätzung für Stadt und Region zu setzen, ist die Spendenaktion "Ein Herz fürs Hospiz" von besonderer Bedeutung. Dennis Köhler – Lichtforum NRW und Initiator der Aktion– bestätigt, dass die teilnehmenden Aussteller der Messe mit dieser Aktion ihre unternehmerische Verantwortung auch im sozialen Bereich belegen. Insgesamt 25 Aussteller der Lichtwoche Sauerland erklärten sich dabei bereit, an den Arnsberger Hospizdienst für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Sternenweg und das Stationäre Hospiz Raphael zu spenden. Hierfür erhielten sie vom Lichtforum NRW blinkende Herzen, die an die Kunden der Lichtwoche weitergegeben wurden. Insbesondere zur Lightnight wurde das Ausmaß der Aktion sichtbar, da viele der ca. 1.200 Gäste ihr Herz am Revers blinken ließen. In Summe konnten so 13.000 € zusammengetragen werden, die den Hospizdienst in seiner wichtigen Arbeit unterstützen.

Dr. Wilhelm Geldmacher, Vorsitzender der Hospizstiftung, nahm die Spenden in Anwesenheit von Bernd Müller und Dennis Köhler im Lichtforum NRW entgegen und freute sich, dass damit notwendige Renovierungsarbeiten erleichtert würden. Die Teilnehmer der Spendenaktion: B + M Leuchten GmbH

B-Leuchten Vertriebs GmbH & Co. KG

Bankamp Leuchten GmbH & Co. KG

Böhmer + Co. GmbH

Brilliant AG

Briloner Leuchten GmbH + Co. KG

By Rydens de GmbH

Eglo-Leuchten Handelsgesellschaft mbH

Fabas Luce GmbH

Fischer + Honsel GmbH

Gebr. Knapstein GmbH

Gnosjoe Konstsmide GmbH

Herzblut GmbH Leuchten made in Germany

IDV GmbH

Jens Stolte Leuchten GmbH & Co KG

Ledvance GmbH

Lichtforum NRW GmbH (Initiator)

Masterlight

Müller-Licht International GmbH

Näve-Leuchten GmbH

Niermann Standby e. K.

Nordlux GmbH

Paul Neuhaus GmbH

Sigor Licht GmbH

Trio Leuchten GmbH

Wofi Leuchten GmbH