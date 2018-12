Lichttechnische Sanierung des CCD von Wisag

Nur ein kleines Zeitfenster für den Umbau eines der größten Kongresszentren Deutschlands: Bis zu 30 Mitarbeiter der Wisag Industrie Service Gruppe sorgen aktuell für die Kernsanierung des Congress Center Düsseldorf Süd (CCD Süd). Wisag bringt die gesamte Elektroinstallation im Kongresszentrum auf den aktuellsten Stand – von der Beleuchtung über Steckdosen bis hin zur Sicherheitsbeleuchtung.

Der Umbau des CCD Süd stellt das Team der Wisag in verschiedenen Bauabschnitten vor so manche Herkulesaufgabe. "Da die bestehende Installation erst nach dem Öffnen der Decken und Wandverkleidungen zu sehen war, mussten wir schon während der Bauabwicklung planen und Neues kurzfristig umsetzen", erklärt Stephan Wolf, Niederlassungsleiter der Wisag Elektrotechnik in Langenfeld. So hat das Team in nur zehn Wochen alle anstehenden Umbauarbeiten betriebsbereit abgeschlossen.

"Wir haben alle starkstromtechnischen Anlagen erneuert. Dazu gehört auch ein neues Beleuchtungskonzept", führt Wolf aus.

Bereits im Jahr 2017 wurde das komplette Foyer auf 4.700 m² und zwei Ebenen mit 1.550 LED-Strahlern, 450 LED-Langfeldleuchten und großflächigen LED-Lichtdecken mit einer Fläche von 180 m² ausgestattet – innerhalb von nur zehn Wochen. In kürzester Zeit haben die Wisag-Mitarbeiter außerdem die Sicherheitsbeleuchtung und Hauptschaltanlagen erneuert. Sämtliche Leuchten verfügen über Dali-Vorschaltgeräte und werden über 72 Knx-Dali-Schnittstellen gesteuert.