Lichttechnische Sanierung der Hamburger Kunsthalle mit Erco

3.07.2018

Nach einer grundlegenden Sanierung präsentieren sich die Galerieräume der Hamburger Kunsthalle in frischen Farben und brillantem LED-Licht. Im Herzstück des Museums, den Galerieräumen, spielt dabei Licht von Erco eine wesentliche Rolle.

Die Kunsthalle Hamburg verfügt über eine der bedeutendsten Kunstsammlungen Norddeutschlands – sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. Das im 19. Jahrhundert gegründete Museum liegt in der Hansestadt zentral zwischen Hauptbahnhof und Alster. Es besteht aus drei markanten Gebäuden, die sich architektonisch voneinander abheben und dennoch miteinander verbunden sind: dem 1869 fertiggestellten sogenannten Gründungsbau, dem zwischen 1909 und 1921 errichteten Erweiterungsbau sowie der 1996 eröffneten Galerie der Gegenwart. Nachdem im vergangenen Jahr eine Gesamtsanierung des Museumskomplexes abgeschlossen wurde, erstrahlt die Kunsthalle jetzt in frischem, zeitgemäßen Glanz. Im Herzstück des Museums, den Galerieräumen, spielt dabei Licht von Erco eine wesentliche Rolle.

Die Modernisierung der Hamburger Kunsthalle, die zwischen 2014 und 2016 mittels einer Spende des Stifterehepaars Dorit und Alexander Otto und unter der planerischen Leitung des Hamburger Büros LH Architekten durchgeführt wurde, umfasste eine Vielzahl von Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen. Starke öffentliche Beachtung fand die im Zuge dieser Arbeiten realisierte Rückverlegung des Haupteingangs in den Gründungsbau und die damit verbundene räumliche Neukonzeption des Ausstellungsbereichs beziehungsweise der Publikumsführung. Aufsehen erregten aber auch die neuen Wandfarben in den Galerien der beiden Altbauten sowie die Erneuerung der Beleuchtung in diesen Ausstellungsräumen, die mit einer weitgehenden Umstellung auf energieeffizientes LED-Licht verbunden war.