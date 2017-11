Lichtstrom von Thorn über dem Firth of Forth

27.11.2017

Thorn Lighting hat die beeindruckende Queensferry Autobahnbrücke, die den Meeresarm Firth of Forth im Osten Schottlands quert, beleuchtet. Gemeinsam mit dem britischen Elektromechanik-Fachbetrieb SES Engineering Services (SES) hat Thorn Lighting eine effiziente Komplettlösung für das 1,35-Milliarden-Pfund-Projekt realisiert.

Das Projektziel war vor allem die Entlastung der bereits vorhandenen Straßenbrücke über dem Forth. Durch die Beleuchtung von Thorn wurde zusätzlich noch ein unübersehbarer Lichtstrom über die Trichtermündung gelegt.

Die neue Brücke ist über ihre gesamte Länge mit einem speziell angefertigten 3 m hohen Windschutz aus Acryl versehen, der es ermöglicht, die Brücke auch bei Sturm zu nutzen. Die 2.610 Deckedge-LED-Sonderanfertigungen, mit ihren funktionalen Elementen, machen die Brücke zu einem besonderen Blickfang, da sie über dem Forth einen spektakulären Lichtstreifen entstehen lassen. Gleichzeitig sorgen im Wartungsbereich unterhalb der häufig nassen und verschmutzen Fahrbahn über 2.000 Aquaforce LED Leuchten, mit Schutzart IP65, für eine hochwertige und energieeffiziente Ausleuchtung!

Die Brücke ist als „Landstraße“ klassifiziert, was bedeutet, dass keine hoch angebrachte Straßenbeleuchtung erforderlich ist. Stattdessen wurden effiziente, beständige Orus LED Poller (Schutzart IP66) bei der Planung hinzugefügt, um eine bessere Beleuchtung für Autofahrer bereitzustellen. Orus LED nutzt Flat Beam-Technologie, um auf der Brücke für ein angenehmes Fahrgefühl zu sorgen. Durch die Integration des CMS-Systems von Transport Scotland sind zudem Dimmung und Überwachung per Fernsteuerung möglich. Die Beleuchtung unterstützt damit aktiv das Vorhaben der schottischen Regierung, den CO₂-Ausstoß zu senken, Lichtverschmutzung zu reduzieren und weitere Auswirkungen auf die Landschaft zu begrenzen. R2L2-LED-Straßenleuchten sind an den Zufahrtsstraßen zu beiden Seiten der Brücke aufgestellt.