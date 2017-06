Bewegungsmelder 'MD 180i/16 basic' von Esylux

30.06.2017

Der Wand-Bewegungsmelder 'Md 180i/16 basic' von Esylux senkt automatisch die Energiekosten in Bürogebäuden oder Bildungsstätten und erleichtert zugleich den Einstieg in eine bedarfsgesteuerte LED-Beleuchtung. Der geringe Eigenverbrauch des Gerätes trägt hierzu ebenso bei wie sein Wolfram-Vorlaufkontakt. Die Kompatibilität zu bereits eingebauten Markenschaltern ermöglicht zudem das schnelle Modernisieren im laufenden Betrieb.

Viele Gebäudebetreiber erneuern ihre Beleuchtung zurzeit mit LED-basierten Lichtlösungen. Mithilfe einer präsenz- und bewegungsabhängigen Steuerung lässt sich die Lebenserwartung dieses Leuchtmittels optimal ausnutzen. Eine reale Gefahr für das Relais der Präsenz- und Bewegungsmelder stellen jedoch die hohen Einschaltströme der LEDs dar.

Eine Möglichkeit, dieser Gefahr vorzubeugen, ist die Nutzung eines Wolfram-Vorlaufkontaktes, wie ihn der neue Wand-Bewegungsmelder 'Md 180i/16' basic von Esylux besitzt.

Die Präsenz- und Bewegungsmelder der Basic-Serie eignen sich insbesondere für den Einsatz in kostensensiblen Projekten oder in solchen, in denen eine einfache Funktionalität ausreicht. Der Bewegungsmelder achtet dort in Fluren, Treppenhäusern oder Lobbys mithilfe seiner Bewegungs- und Lichtsensorik darauf, dass die Beleuchtung nur dann scheint, wenn es wirklich nötig ist. Den so entstehenden Einspar-Effekt optimiert er durch einen niedrigen Eigenverbrauch von weniger als 0,3 W.