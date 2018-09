Anzeige

Lichtrouten Lüdenscheid

25.09.2018

Vom 28. September bis zum 7. Oktober 2018 findet zum achten Mal das internationale Ausstellungsprojekt Lichtrouten in Lüdenscheid statt. Als Forum für Licht in Kunst, Design und Architektur gehören die Lichtrouten zu den Festivals, die mit ausgewählten Installationen und Interventionen im öffentlichen Raum sowohl das Fachpublikum als auch eine breite Öffentlichkeit begeistern.

Seit 2002 entwickelt das Kuratoren-Duo Bettina Pelz Tom Groll ein Programm für den öffentlichen Raum in Lüdenscheid, das Licht als Material von Kunst und Design thematisiert.

"Mit den Lichtrouten konnten wir etwas aufbauen, was wir ohne einander nicht hätten auf den Weg bringen können. Licht als Material und Medium fasziniert uns, heute noch mehr, weil wir unglaublich viel gelernt haben in den letzten Jahren. Mit Projekten wie den Lichtrouten können wir gemeinsam künstlerische Prozesse ermöglichen, die unseren Blick auf die Welt verändern… und auch unsere Form der Ausstellung", erklären Bettina Pelz und Tom Groll.

Im ersten Lichtrouten-Jahr 2002 zeigten sie über die Innenstadt verteilt zwanzig internationale Positionen, die sich auf den Ort und den Kontext bezogen, an dem sie zu sehen waren. Und auch in diesem Jahr prägt dieses Prinzip das Ausstellungsprojekt. Lüdenscheid gehörte, nach Helsinki (1995) und Lyon (1999), zu den Städten des Lichts, die nach neuen Orten der Begegnung im öffentlichen Raum suchten und die es mit ihrer Idee von der "Stadt des Lichts" verbunden haben.

Inzwischen haben die Lichtrouten Tradition. Im Programm zum 750-jährigen Stadtjubiläum in diesem Jahr sind sie der Höhepunkt. Zum Auftakt im April 2018 gab es bereits an der Erlöserkirche, die als eines der ältesten Gebäude der Stadt gilt, den ersten Teil einer in-situ-Arbeit des polnischen Künstlers Robert Sochacki unter dem Titel "Das Bild meiner Großmutter" zu sehen. Der zweite Teil wird im Rahmen des stadtweiten Ausstellungsprogramms ebenfalls an der Erlöserkirche zu sehen sein. "Der Turm ist Zeuge der Stadtgeschichte und ich spiele mit seinem Gedächtnis", sagte Robert Sochacki im Laufe der Vorbereitungen.