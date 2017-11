Lichtrecycling ist Thema bei E-Zubis

15.11.2017

Unter dem Motto: "MC Fitti feiert Recycling! Und ihr?"haben der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) und Lightcycle im Vorjahr eine Mitmach-Aktion gestartet. Sie sollte das Bewusstsein der heranwachsenden E-Handwerker für umweltfreundliche und gesetzeskonforme Entsorgung von Lampen und Leuchten stärken.

Bei der Aktion konnten bundesweit alle E-Zubis teilnehmen. Stolzer Gewinner ist E-Zubi Mirco aus Wolfsburg. Er konnte im Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) der Handwerkskammer Berlin den ausgebildeten E-Handwerker MC Fitti kennenlernen. In einem Quiz rund um das Thema Elektrorecycling mit anschließender Teamarbeit an der Wechselstromanlage konnte Mirco mit seinem Wissen aus dem zweiten Ausbildungsjahr punkten und hat den Wettbewerb gewonnen.

MC Fitti erklärt: "Als Hobby-Tüftler kenne ich mich mit alten Lampen aus, doch das Thema Recycling wurde in der Ausbildung gar nicht groß behandelt. Super, dass Lichtrecycling heute ein Thema in der Ausbildung ist."

E-Zubi Mirco ergänzt: "Auch wenn man kein Elektroniker ist, sollte man wissen, dass LEDs und Energiesparlampen nicht in den Hausmüll gehören. Die kann man zu einer Sammelstelle bringen wie zum Beispiel zu Conrad."