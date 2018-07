Lichtplaner legen Entwurf für eigene Honorarordnung vor

4.07.2018

Verbindliche Ausbildungsstandards auf Hochschulniveau, ein klares Leistungsbild für Lichtplaner und eine eigene Honorarordnung innerhalb der HOAI – das sind die Maßnahmen, mit denen die Federation of International Lighting Designers (FILD) die Gleichstellung mit anderen Planungsberufen anstrebt.

Der Master-Studiengang "Architectural Lighting Design" an der Hochschule Wismar liefert die Blaupause für ein entsprechendes Studium, das europaweit die Standards für professionelle Lichtplanung setzen soll. Hand in Hand geht damit ein zertifiziertes Leistungsbild für den Beruf, der bislang keinen Regularien unterliegt, aber mit der wachsenden Vielfalt an technischen Licht-Lösungen zunehmend anspruchsvoller wird. "Dazu kommt, dass im modernen Lichtdesign nicht nur technische Parameter zu berücksichtigen sind, sondern dass Licht ein entscheidendes gestalterisches und gesundheitsrelevantes Medium ist", sagt FILD-Mitglied Dr.-Ing. Heinrich Kramer Prof. Emeritus der RWTH-Aachen.

Auf Basis des zertifizierten Leistungsbildes für Lichtplaner wurde von der FILD eine eigene Honorarordnung Lighting Design (HOLD) entworfen. So wie das bei den Akustikern bereits der Fall ist, sollen damit auch Lichtplaner als eigenständige Planungsgewerke in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) vertreten sein. Der vorliegende Honorarordnungs-Entwurf der Lichtplaner wird mit den zuständigen Stellen abgestimmt, sobald klar ist, wie das Ordnungsverfahren der EU gegen die bestehende HOAI ausgeht. Bereits Anfang Juli trifft sich die Arbeitsgruppe Leistungsbild und Honorarordnung der FILD zu einer nächsten Sitzung in Frankfurt am Main.