Lichtmanufaktur Siglicht auf der Imm Cologne

4.01.2018

Die Münchner Lichtmanufaktur Siglicht zeigt auf der Imm Cologne ausgesuchte Designerleuchten und klassische Leuchtensysteme aus eigener Manufaktur. Es werden preisgekrönten Leuchtenserien von Klaus Sigl und seinem Designer-Team präsentiert, die sich durch ihre sinnliche Formensprache und feinste Lichttechnik für die geschmackvolle Ausleuchtung von Wohn- und Arbeitswelten auszeichnen.

Als Lichtplaner haben Klaus Sigl und sein Team zahlreiche repräsentative Gebäude buchstäblich ins rechte Licht gesetzt – wie etwa das Drehrestaurant des Münchner Fernsehturms, die Deutsche Bibliothek in Frankfurt am Main, das Bonner Haus der Geschichte und das Bayerische Nationalmuseum in München.

Neben diesen Großprojekten steht die Lichtmanufaktur Siglicht für zeitlose Serien und Einzelleuchten, die teils puristische Formen mit technischer Raffinesse in Einklang bringen. Ein Blickfang auf der Kölner Messe ist die aktuelle Leuchten Serie "Loop" und "Tisua", die wie ihre Vorgänger-Linien schon jetzt namhafte Designpreise für sich verbuchen konnte und durch ihre Wandlungsfähigkeit sowie ihre intuitive Bedienbarkeit via App oder Touchpanel begeistert.